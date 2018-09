Zavod RS za transfuzijsko medicino je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in ministrstvom za zdravje uvedel presejalno testiranje vseh odvzetih enot krvi na prisotnost virusa Zahodnega Nila, so sporočili iz zavoda. Kot so poudarili, s tem ukrepom transfuzijska služba zagotavlja kakovostno in varno preskrbo s krvjo.