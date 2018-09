Bratje in sestre kongresnika slovenskega rodu Gosarja so podprli nasprotnika Primorske novice Na volitvah 6. novembra se bo za nov mandat v ameriškem zveznem kongresu potegoval tudi republikanski kongresnik slovenskega rodu Paul Gosar iz Arizone. A trije njegovi bratje in tri sestre so se izrekli proti lastnemu bratu in podprli njegovega demokratskega izzivalca. Ta video posnetek s podporo predvaja v okviru svoje kampanje.

