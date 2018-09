Za umor brezdomca v nekdanjih mariborskih zaporih 21 let zapora Politikis Mariborsko okrožno sodišče je obtoženega Tomija Kolarja danes spoznalo za krivega umora drugega brezdomca na grozovit način novembra 2016 v Mariboru. Izreklo mu je kazen 21 let zapora, kar je nekaj let manj, kot je predlagalo tožilstvo. Takšno odločitev je sodišče utemeljilo z obtoženčevo zmanjšano prištevnostjo. Tožilstvo je predlagalo kazen 25 let zapora, medtem ko […]

