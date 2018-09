Papež Latvijcem, prestrašenim zaradi Rusije: Branite težko pridobljeno svobodo Reporter Papež Frančišek je ob obisku v Latviji danes pozval prebivalce Latvije, ki že skoraj 30 let ni več del Sovjetske zveze, naj spoštujejo težko pridobljeno svobodo in naj ne pozabijo tistih, ki so se žrtvovali zanjo. "Dobro poznate ceno svobode, ki si jo mor

Sorodno









Oglasi