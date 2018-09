Papež Latvijcem: Ne pozabite tistih, ki so umrli za svobodo RTV Slovenija Papež Frančišek nadaljuje turnejo po baltskih državah. V ponedeljek je ob obisku Latvije dejal, naj Latvijci spoštujejo težko pridobljeno svobodo in naj ne pozabijo tistih, ki so se žrtvovali zanjo.

