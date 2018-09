Bencin in dizel sta se pocenila Energetika.NET Regulirani pogonski gorivi, neosvinčen 95-oktanski bencin in dizel, sta se danes na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest pocenili, in sicer prvi za 1,1 centa, drugi pa za 0,3 centa na liter, je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

