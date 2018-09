Billa Cosbyja za pet do deset let v zapor zurnal24.si Tožilci so v ponedeljek za ameriškega televizijskega zvezdnika Billa Cosbyja zahtevali od pet do deset let zaporne kazni in razglasitev za "spolno nasilnega plenilca" potem, ko je bil aprila spoznan za krivega spolnega napada na žensko leta 2004. Cosbyjevi odvetniki trdijo, da je 81-letnik prestar in bolan za zapor in želijo hišni pripor.

