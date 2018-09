Putin znova zaprl vodjo opozicije Alekseja Navalnega Nova24TV Voditelja ruske opozicije Alekseja Navalnega so zaradi organiziranja opozicijskih protestov v ponedeljek obsodili na 20 dni zapora. Novo obsodbo so mu izrekli na dan, ko so ga po mesecu dni prestane zaporne kazni izpustili iz zapora. V Putinovi Rusiji ni politične svobode, saj tam v skrivnostnih okoliščinah umirajo pripadniki opozicije ali pa jih ustrahujejo z […]

