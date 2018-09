Nova stanovanja so se v enem letu podražila za več kot 30 odstotkov SiOL.net Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v drugem četrtletju v povprečju za 4,2 odstotka višje kot v prvem, pri čemer so se nova stanovanja in družinske hiše podražili za kar 11 odstotkov. Od aprila do junija so v Sloveniji prodali 59 novih stanovanjskih nepremičnin, kar je najmanj, odkar statistiki spremljajo trgovanje z njimi.

