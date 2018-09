Od danes bencin in dizel nekoliko cenejša Lokalec.si Iz spletne strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je razvidno, da sta se danes ob polnoči pogonski gorivi bencin in dizel pocenila. Od zadnje spremembe je namreč minilo 14 dni. Neosvinčeni 95-oktanski bencin je tako od polnoči cenejši za 1,1 centa in zdaj znaša 1,343 evra, dizel pa se je pocenil za 0,3 centa […]

