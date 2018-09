Požar na Pelješcu. Gasilci svarijo: Stanje je resno. #video SiOL.net Nedaleč od Orebića na hrvaškem polotoku Pelješac je davi izbruhnil požar. Gasilci z dubrovniškega območja so preprečili, da bi ogenj ogrozil hiše, a opozarjajo, da je stanje resno, ker burja razpihuje ogenj in onemogoča posredovanje gasilskih letal. Zaradi požara so evakuirali vas Mokalo.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Nataša Pirc Musar

Miro Cerar

Samo Fakin