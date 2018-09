Portugalska bo sprejela del migrantov z ladje Aquarius Politikis Portugalska bo z ladje Aquarius sprejela 10 od 58 migrantov, rešenih v Sredozemskem morju. To odločitev so sprejeli v dogovoru s Francijo in Španijo, je danes sporočila portugalska vlada, poročajo tuje tiskovne agencije. “Portugalska se je s Španijo in Francijo dogovorila, da bo v okviru solidarnega odziva na pritok migrantov, ki želijo prek Sredozemskega morja […]

Oglasi Omenjeni Francija

Portugalska

Španija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Božič

Miro Cerar

Nataša Pirc Musar

Zoran Klemenčič