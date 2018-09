Katoliška cerkev pri nas od leta 2009 do danes obravnavala 12 prijav domnevnih spolnih zlorab RTV Slovenija Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je sporočila, da so leta 2009 ustanovili strokovno skupino za ugotavljanje spolnih zlorab s strani duhovnikov pri nas, do danes so obravnavali 12 prijav . . .

Sorodno







Oglasi