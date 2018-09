Poslanci nemške konservativne unije (CDU/CSU) so danes za novega vodjo svoje poslanske skupine v bundestagu izvolili Ralpha Brinkhausa. To pomeni velik udarec za nemško kanclerko Angelo Merkel, ki je podprla dosedanjega vodjo Volkerja Krauderja. Merklova je že priznala poraz in dejala, da gre za "učno uro demokracije".