Juventus zmagal brez Ronaldovega gola, Iličić odigral 27 minut SiOL.net V sredo so v 6. krogu italijanskega prvenstva visoko zmagali tako Juventus kot Roma in Napoli. Od številnih slovenskih nogometašev, katerih klubi so bili na delu, so igrali Josip Iličić, ki je za Atalanto odigral zadnjih 27 minut pri remiju proti Torinu brez zadetkov, Leo Štulac, ki je odigral vso tekmo pri porazu Parme v Neaplju z 0:3, in Valter Birsa, ki je igral od 55. minute pri porazu Chieva ...

Sorodno



Oglasi