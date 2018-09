Oblak zaklenil, Atletico zanesljivo zmagal, a ostal brez igralca Sportal Atletico Madrid Jana Oblaka je v 6. krogu španskega prvenstva gostil novinca Huesco, ki ji po uvodni zmagi in remiju ne gre najbolje, in zmagal s 3:0. Škofjeločan je na tretji tekmi sezone v la ligi ohranil mrežo nedotaknjeno. Madridčani, ki jih v soboto čaka obračun z Realom, so v 39. minuti ostali brez poškodovanega branilca Joseja Marie Gimeneza. Za kakšno in kako resno poškodbo Urugvajca gre, ...

