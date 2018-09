So takim avtomobilskim oglasom v Sloveniji šteti dnevi? SiOL.net Kar 600 strani dolga raziskava o prometni varnosti v Sloveniji razkriva najbolj kritične skupine in postavlja pod vprašaj učinkovitost tako popolne prepovedi vožnje pod vplivom alkohola kot tudi ostrih kazni. Opozarja pa tudi na problematiko "drznega" avtomobilskega oglaševanja, ki bi lahko podobno kot pri tobačnih izdelkih in alkoholnih pijačah dobilo omejitve.

