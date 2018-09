To so slovenski evropski poslanci povedali o tem, da jim ni treba razkriti, kako porabijo denar za s Reporter Evropski poslanci Franc Bogovič (EPP/SLS), Tanja Fajon (S&D/SD), Alojz Peterle (EPP/NSi), Igor Šoltes (Zeleni) in Romana Tomc (EPP/SDS) se zavzemajo za preglednost pri porabi denarja za delovanje svojih pisarn. To so izpostavili v odzivu na odločitev Sodi

Sorodno















Oglasi