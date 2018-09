“Jaz sem Cankar - in to ti pove vse!” Primorske novice Praznovanju Cankarjevega leta se bodo drevi ob 19. uri v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) pridružili z odprtjem dveh razstav ob 100. obletnici pisateljeve smrti. Včeraj pa so predstavili tudi vznemirljivo novost: donator, ki želi ostati neimenovan, jim je podaril več Cankarjevih razglednic, rokopisov in celo njegov poslednji potni list.

