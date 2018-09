Neverjetni Dunking Devils zlati v Budimpešti in Zagrebu 24ur.com Konec tedna je bil za slovensko akrobatsko skupino Dunking Devils izredno uspešen. V soboto so na svetovnem prvenstvu v akrobatski košarki ubranili naslov svetovnih prvakov, nato pa na hrvaških Supertalentih navdušili žirijo in se z zlatim gumbom uvrstili neposredno v polfinale.

