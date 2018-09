Pahor na skupščini ZN-ja: Nobene izredne razmere ne morejo opravičiti kršenja človekovih pravic RTV Slovenija Predsednik Borut Pahor je v govoru na začetku 73. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku izrazil trdno podporo Slovenije multilateralizmu, vladavini prava in človekovim pravicam oziroma 70 let . . .

