Gorenje predstavilo nove pralne in sušilne stroje WaveActive City Magazine V Gorenju so naredili nov korak pri uresničevanju slogana »Life Simplified«, ki jih navdihuje pri poenostavljanju življenja uporabnikov aparatov za dom. Na trg so lansirali novo inovativno generacijo pralnih in sušilnih strojev WaveActive Gorenje, ki izstopajo z najsodobnejšo tehnologijo pranja in sušenja, nagrajenim oblikovanjem in so energijsko med najbolj učinkovitimi na trgu.

