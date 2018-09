Območje srednje Evrope, Alp in Slovenijo je v teh dneh preplavil mrzel polarni zrak. Tako nizkih jutranjih temperatur, kot so jih slovenski vremenoslovci izmerili danes in v torek, ni bilo v tem času v večjem delu Slovenije že okoli 40 let oz. od konca 70. let prejšnjega stoletja, je danes za STA povedal dežurni meteorolog na Arsu Brane Gregorčič.