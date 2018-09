Ceste še vedno jemljejo preveč življenj Primorske novice Najbolj tvegane skupine udeležencev v prometu so motoristi, kolesarji in pešci, približno 40 odstotkov najhujših prometnih nesreč se zgodi zaradi neprilagojene hitrosti, verjetnost, da pijan voznik povzroči smrtno nesrečo, pa je bistveno večja kot pri treznem. To je le nekaj ugotovitev iz raziskave, ki jo Inštitut za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti opravil za agencijo za varnost prometa.

Sorodno





Oglasi