V tem tednu so začeli s prenovo ceste na Drski na odseku od križišča s Šegovo do konca slepe ulice pri železniški progi. Skupna vrednost prenove znaša nekaj manj kot 624.500 evrov (brez DDV), dela pa bodo predvidoma potekala do konca leta, so sporočili iz novomeške občine. preberite več » ...