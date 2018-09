Jutri povečan premik vojaških vozil na cestah v smeri Postojna-Luka Koper Primorske novice V četrtek bo na cestah v smeri Postojna-Luka Koper občasno povečan promet vojaških vozil, namenjenih na Norveško. Oprema in vozila v konvoju so del slovenskega vojaškega kontingenta, ki bo oktobra in novembra sodeloval na vaji zavezništva Trident Juncture 18. Na vaji bo sodelovalo več kot 40.000 udeležencev iz 30 zavezniških in partnerskih držav.

