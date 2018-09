28-letnik z nožem in pištolo oropal bencinski servis 24ur.com Osumljeni 28-letni državljan BiH je zamaskiran, z nožem in pištolo vstopil v prostore bencinskega servisa v Domžalah in od zaposlenih zahteval denar. Kasneje so ga policisti prijeli na parkirišču, v postopku preiskave pa so ugotovili, da je osumljenec pred dnevi izvedel še en rop, in sicer v Kamniku.

