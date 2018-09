V Indiji prešuštvo ni več kaznivo dejanje 24ur.com Indijsko vrhovno sodišče je odločilo, da prešuštvo ni več kaznivo dejanje, saj je zakon, ki je to določal, neustaven in diskriminatoren do žensk. 158 let star zakon iz kolonialnih časov je sicer določal 5-letno zaporno kazen za vsakega moškega, ki je spal s poročeno žensko brez dovoljenja njenega moža. Ženske niso mogle bit odgovorne za zločin, niti niso mogle vložiti tožbe.

