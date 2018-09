Pri Telemachu prvi predstavili novi iPhone mobile.si Ljubitelji »jabolk« so ta teden na nogah, saj na prodajne police prihaja novi iPhone. Najnaprednejši zaslon, najtrpežnejše steklo in najpametnejši procesor so le trije izmed številnih superlativov, s katerimi pri ameriškem gigantu Applu opisujejo svojega novega paradnega konja. Težko pričakovani telefon iPhone Xs je slovenski javnosti kot prvi predstavil Telemach.

