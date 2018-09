Novi virus, za katerega ni cepiva, je že v Evropi. Srbsko ministrstvo za zdravje je zaradi opičjih koz v torek uvedlo povečan nadzor na meji in predvsem na letališčih, razlog za to pa je pojav prvih primerov omenjene bolezni v zahodnih evropskih državah. Gre za virusno bolezen, za katero ni cepiva. V Srbiji so ustanovili posebno delovno skupino za spremljanje in nadzor nad opičjimi kozami.