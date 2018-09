Na dražbo pisma Hunterja S. Thompsona, gonzo žurnalista Primorske novice Losangeleška avkcijska hiša Nate D Sanders bo danes na dražbi ponudila 180 pisem Hunterja S. Thompsona prijatelju iz mladosti. V njih po pisanju The Guardiana spremljamo pisatelja, ki se med drugim trudi preživeti in poravnati račune in je na poti k novemu žurnalizmu oziroma gonzo žurnalizmu, kot ga je imenoval sam.

