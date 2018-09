Busquets podaljšal: Odkupna klavzula v višave, pri Barceloni bržkone do konca kariere! Ekipa Eden najbolj pomembnih igralcev Barcelone Sergio Busquets je podaljšal pogodbo s španskim nogometnim velikanom do leta 2023. Busquets je imel veljavno pogodbo z Barcelono do 2021, danes pa jo je podaljšal za dodatni dve leti, je sporočila katalonska zasedba.



Več na Ekipa24.si

Sorodno



Oglasi Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Aleksander Čeferin

Rajko Kozmelj

Rudi Medved

Zoran Klemenčič