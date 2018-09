Američani poslali Ruse domov, Poljaki še drugič razbili Srbe SiOL.net Evropski prvak, Rusija, je na svetovnem prvenstvu odigrala tekmo za biti ali ne biti proti reprezentanci ZDA. Američani so Ruse povsem nadigrali in jim zadali poraz s 3:0 v nizih ter jih tako poslali domov. Američani in Brazilci so tako že v polfinalu. Zvečer so imeli Srbi priložnost, da se kot prvi uvrstijo v polfinale, so proti Poljakom prepričljivo izgubili (0:3).

Sorodno



Oglasi Omenjeni Rusija

Srbija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Igor Šoltes

Franc Bogovič

Ivo Vajgl

Tanja Fajon