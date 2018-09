V Grčiji že drugi dan divja hudo neurje z močnim vetrom, ki je v sredo in danes povzročilo precejšnje težave v trajektnem prometu v Egejskem in Jonskem morju. Danes so tako prekinjene skoraj vse trajektne povezave med grškimi otoki in celino, na številnih otokih so zaprte šole, poroča nemška tiskovna agencija dpa.