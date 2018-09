Letalo zgrešilo pristajalno stezo in pristalo v laguni 24ur.com 47 ljudi na krovu boeinga 737-800 je doživelo nenavaden in pretresljiv pristanek. Letalo je zgrešilo pristajalno stezo na mikronezijskem otoku Weno in končalo v laguni. Po potnike, med katerimi so nekateri imeli precej hude poškodbe, so nemudoma šli ribiči s svojimi barkami.

