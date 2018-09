Policisti nadaljujejo stavko in od Šarca pričakujejo hitro ukrepanje 24ur.com Policijski stavkovni odbor je premierja Šarca obvestil, da se stavka v Policiji in MNZ, ki se je začela 12. februarja, a so bile njene aktivnosti zaradi Cerarjevega odstopa do oblikovanja nove vlade zmanjšane na minimum, v polnem obsegu znova začne izvajati v ponedeljek, in sicer po vsej državi.

