V živo: Poljaki v prvem nizu nadigrali Italijane in se uvrstili v polfinale! SiOL.net Potem ko je Italijanom po prvih dveh delih svetovnega prvenstva, ki ga z Bolgari gostijo tudi sami, šlo vse kot po maslu, so zdaj v položaju, v katerem pred zadnjo tekmo najboljše šesterice niso hoteli biti. Po hudem porazu proti Srbiji, so zdaj v praktično izgubljenem položaju, saj Poljake premagati ne samo s 3:0 v nizih, pač pa tudi z vsaj 15 točkami razlike med nizi (primer: 25:20, 25:20, 25:20...

