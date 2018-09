Bo 67 lastnikov nepremičnin ostalo brez lastnine, čeprav so jo pošteno plačali? 24ur.com Stanovalci in lastniki poslovnih prostorov v novogoriškem centru Eda v teh dneh s sodišča prejemajo izbrisne tožbe na etažno lastnino. Razlog za tožbo naj bi bil napačno narejen lastninski elaborat. Lastniki morajo nanjo utemeljeno odgovoriti v 30 dneh, sicer bi lahko ostali brez lastninske pravice, pa čeprav so prostore pošteno plačali.

