Pošta Slovenije je izdala nove znamke Primorske novice Pošta Slovenije je danes izdala štiri nove znamke iz serije Živalstvo, na kateri so predstavljene domače živali z motivi bovške ovce, posavskega konja, rjavega goveda in drežniške koze. Prve tri so izdane v poli s 25 znamkami, znamka z motivom drežniške koze pa je izšla v bloku, so sporočili iz Pošte Slovenije.

