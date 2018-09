Avstrijci zaskrbljeni zaradi invazije ruskih tarantel Primorske novice Avstrijci so zaskrbljeni zaradi domnevne invazije južnoruskih tarantel, a znanstveniki mirijo, da je to povsem odveč, saj ta v celoti nenevarna žival že vrsto let živi na avstrijskih tleh. Njena pojavnost tudi nima nobene povezave s podnebnimi spremembami, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal strokovnjak za pajke Christoph Hörweg.

