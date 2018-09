Ismet Kovačević: »Amirju bi se rad še posebej zahvalil, ker moj sin zdaj vidi in lahko hodi v šolo.« Hvaležnosti ne more skriti oče malega fantka Kemala, ki je z Amirjevo pomočjo spregledal. Spomnimo ... Amir Abdaković je dobrotnik, o katerem govori vsa Slovenija. Dobrotnik, ki je svoje sanje, da bi pomagal otrokom tudi uresničil. Pravzaprav je to postalo njegovo poslanstvo.