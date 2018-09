Za oddelke osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP) Mirna, ki deluje v sklopu mirnske osnovne šole, je danes prav poseben dan, saj so bogatejši za osebno sobno dvigalo za otroke s posebnimi potrebami. Šola ga je kupila z zbranimi donacijami, zanj pa so odšteli šest tisoč evrov. Kot je povedala ravnateljica šole Anica Marinčič, je tako za otroke kot tudi za zaposlene to precejšnja pridobitev. p ...