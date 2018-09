Svet Združenih narodov za človekove pravice sklenil 39. zasedanje Svet Združenih narodov za človekov Radio Ognjišče

Svet Združenih narodov za človekove pravice, ki mu letos predseduje Slovenija, je sklenil svoje 39. zasedanje. V Ženevi so bila zadnje tri tedne v ospredju številna vprašanja s tega področja, med drugim razprava o sodobnih oblikah suženjstva. Na dnevnem redu so bile tudi razmere v več državah, kjer prihaja do kršitev, nekatere so celo na robu humanitarne katastrofe....

