Primorska razbila Sutjesko, Helios in Rogaška poražena Sportal Košarkarji Primorske so v 1. krogu 2. lige ABA visoko s 93:66 premagali Sutjesko in nekoliko popravili slovenski vtis. V četrtek sta namreč izgubila tako Rogaška kot Helios.

Sorodno





Oglasi