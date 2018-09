Mariborski dispečerski center zdravstva začel prevzemati klice na pomoč Lokalec.si Dispečerski center zdravstva, ki so ga v začetku junija odprli v Mariboru, je v noči na soboto začel sprejemati prve klice za nujno medicinsko pomoč in s tem razporejati razpoložljive ekipe nujne medicinske pomoči na terenu. Kot so povedali v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, se bo to zgodilo ob 3. uri zjutraj. Center se […]

