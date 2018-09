V živo: Nov udarec za Manchester United, Mourinho opozoril na sodnike, kmalu derbi v Londonu Sportal Potem ko sta se Liverpool in Chelsea v sredo na Anfieldu udarila v ligaškem pokalu, se bosta danes pomerila na Stamford Bridgu v Londonu. Pred tremi dnevi so bili boljši modri, kako bo tokrat? Na uvodnem srečanju 7. kroga premier league sta se pomerila West Ham in ranjeni Manchester United, ki je sredi tedna izpadel iz ligaškega pokala. Rdeči vragi so tokrat doživeli nov hud poraz, Londončani so zmagali s 3:1.

