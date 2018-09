Vsi starši radi vidijo, da je njihov otrok srečen in vedno nasmejan, toda včasih pride tudi do situacije, ko morajo pustiti žalosti, da pride na plan. Nič ni narobe, če jokajo, tudi fantje. Kako jih lahko naučimo, da se soočijo z žalostnimi občutji, nam pojasnjuje zakonska in družinska terapevtka Alenka Lanz.