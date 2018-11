Džihadist IS naj bi s pesticitom poskušal zastrupiti vodnjak na Sardiniji Reporter Na Sardiniji so zaradi suma terorizma aretirali 38-letnega Libanonca palestinskih korenin, je sporočila lokalna policija. Kot so navedli, je skušal moški zastrupiti vodno zajetje. Moškemu, ki so ga aretirali v mestu Macomer v notranjosti otoka, očitajo, d

Sorodno









Oglasi Omenjeni Libanon Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Zoran Janković

Zdravko Počivalšek

Marjan Šarec

Ilka Štuhec