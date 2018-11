NIZKO! To je NEHVALEŽEN POLOŽAJ, s katerega bo Matjaž Kek startal v vlogi SELEKTORJA SLOVENIJE Ekipa Na novi lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je Slovenija obdržala 62. mesto. Na vrhu tudi ni sprememb, na prvih treh mestih so Belgija, Francija in Brazilija.



