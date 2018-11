Tudi Novogoričanke zanesljivo do evropske zmage Primorske novice Tako kot v sredo Calcit Volley so tudi odbojkarice novogoriškega GEN-I Volleyja zanesljivo opravile prvo nalogo 1/16 finala pokala challenge. V Novi Gorici s s 3:0 (18, 22, 13) premagale finsko Kangasalo in so glede na videno z eno nogo že v osmini finala.

Sorodno





















Oglasi